Rapid Nutrition steigert den Gewinn im Halbjahr 2019/20 deutlich

Grund für die deutliche Verbesserung der Resultate sei die steigende Nachfrage nach Diätprodukten, Vitaminen und nach Sportnahrung gewesen, schreibt Rapid Nutrition. Bereits im Januar machte die Firma die Zahlen zur Umsatzentwicklung bekannt. Dieser legte auf 1,78 Millionen Dollar nach zuvor 0,78 Millionen zu.

Dabei habe Rapid Nutrition in den verschiedenen Marktsegmenten weitere neue Produkte auf den Markt gebracht. Gewachsen ist die Firma auch dank dem Abschluss von Vertriebsvereinbarungen etwa mit GNC & Sigma vor allem in den USA und Australien. Mit den neuen Partnern sei vor allem der Absatz von Produkten der Marke SystemLS gesteigert worden.

Weiteres Wachstum angestrebt

Künftig will Rapid Nutrition die Produkte in weiteren Märkten anbieten. Geplant sei der Roll-Out in der Schweiz, Brasilien oder auch in Afrika, heisst es. Weiteres Wachstumspotenzial sieht das Unternehmen auch in der Partnerschaft mit Streamcast Marketing und der Lancierung von CBD-Produkten und antiviralen Gesundheitsangeboten.

Dabei sollen Marktchancen nicht nur über organisches Wachstum, sondern falls möglich auch über Zukäufe genutzt werden, wird CEO Simon St. Ledger in der Mitteilung zitiert. All das mit dem Ziel, auf die lange Sicht wachsen zu können.

mk/gab

(AWP)