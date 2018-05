Rapid Nutrition steigt auf Vertriebsmodell um - Gewinn im H1 von 0,19 Mio GBP

Das auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Unternehmen Rapid Nutrition kommt laut eigenen Angaben beim strategischen Umbau gut voran. Der Wechsel vom Lizenz- zum Vertriebsmodell mit dem Ziel der vertikalen Integration sei auf gutem Weg, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. In den USA, China und Australien habe man inzwischen eine Reihe wichtiger Vertriebspartner gewonnen und so das Geschäft ausgebaut. Um dieses Wachstum zu unterstützen, seien im laufenden Jahr finanzielle Mittel im Umfang von rund 0,8 Millionen britische Pfund eingesammelt.