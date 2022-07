Der IT-Dienstleister Cancom nimmt einen Führungswechsel vor. Rüdiger Rath werde zum 1. November 2022 Vorstandsvorsitzender, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in München mit. Er werde damit Nachfolger von Rudolf Hotter, der das Unternehmen nach rund 17 Jahren als Vorstandsmitglied am 31. Oktober auf eigenen Wunsch hin verlasse, hiess es weiter. Hotter war seit 2020 Vorstandsvorsitzender.