RATING: Südafrika verliert letztes Investmentgrade-Rating - Moody's stuft ab

Mitten in der Coronavirus-Krise hat die US-Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit Südafrikas auf "Ramsch"-Status abgestuft und dem Land damit die letzte Bonitätsnote im nicht-spekulativen Bereich entzogen. Die langfristigen Schulden des Landes bewertet Moody's nun mit der Note "Ba1" nach zuvor "Baa3", wie die Ratingagentur in der Nacht zu Samstag in Paris mitteilte. Hauptgrund seien die fortschreitende Verschlechterung der Staatsfinanzen sowie ein strukturell sehr schwaches Wirtschaftswachstum, hiess es von Moody's. Der Ausblick auf das Rating bleibe "negativ", weil die Schuldenlast noch schneller zu steigen drohe und damit der Zugang zu weiteren Finanzmitteln gefährdet sei.