Ratingagentur Fitch fordert Korrekturen bei CS-Risikokontrolle

Die Ratingagentur Fitch fordert von der Credit Suisse die Stärkung ihrer Risikoüberwachung. Sollte die Grossbank es versäumen, die Schwächen in der Risikokontrolle zu beheben, könnte das derzeitige Rating unter Druck geraten, teilte Fitch am Donnerstag in einer Reaktion auf die Mitte Woche bekanntgewordenen Strafzahlungen wegen des Mosambik-Falls.