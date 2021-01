Raytheon Technologies bekommt Corona-Krise deutlich zu spüren

Die Corona-Krise und hohe Abschreibungen haben den neu geformten Rüstungs-, Luftfahrt- und Technologiekonzern Raytheon Technologies 2020 tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von gut 3,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,9 Mrd Euro) in den Büchern, wie das Unternehmen am Dienstag in Waltham (US-Bundesstaat Massachusetts) mitteilte. Ohne die Belastungen aus dem Zusammengehen von Raytheon mit dem Triebwerksbauer Pratt & Whitney und dem Luftfahrt-Zulieferer Collins Aerospace hätte es jedoch für einen Gewinn in ähnlicher Höhe gereicht.