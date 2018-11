Razzia bei der Deutschen Bank - Geldwäscheverdacht gegen Mitarbeiter

Razzia bei der Deutschen Bank : Ein Grossaufgebot von Ermittlern hat am Donnerstag unter anderem die Zentrale des grössten deutschen Geldhauses in Frankfurt durchsucht. Der Verdacht: Mitarbeiter des Konzerns halfen Kunden dabei, sogenannte Off-Shore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen und Gelder aus Straftaten zu waschen. Der Kurs der Aktie sackte ab. Zuletzt büssten die Titel mehr als drei Prozent an Wert ein.