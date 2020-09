Reaktion auf Corona-Krise: Deutsche Bank schrumpft Filialnetz

(Ausführliche Fassung) - Die Corona-Krise beschleunigt das Filialsterben in der Finanzbranche - auch bei der Deutschen Bank. Deutschlands grösstes Geldhaus will jede fünfte seiner Filialen im Heimatmarkt schliessen. "Wir planen, das Filialnetz im Laufe des kommenden Jahres möglichst rasch auf die Zielgrösse von 400 zurückzubauen", sagte ein Sprecher des Frankfurter Dax -Konzerns am Dienstag und bestätigte damit in verschiedenen Medien zitierte Aussagen von Deutsche-Bank-Manager Philipp Gossow.