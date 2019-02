Reallöhne in Deutschland 2018 um 1,0 Prozent gestiegen

(Ausführliche Fassung) - Die Arbeitnehmer in Deutschland haben auch im vergangenen Jahr vom wirtschaftlichen Daueraufschwung profitiert. Ihre Gehälter legten nach Abzug der Preissteigerungen im Durchschnitt um 1,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Wiesbaden berichtete.