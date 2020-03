Die erworbenen Liegenschaften in Genf, Meyrin, Onex und Vernier verfügten alle über eine hervorragende Lage in der Nähe zu Unternehmen sowie über eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, heisst es weiter. Die von der Solvalor Fund Management verwaltete Stiftung Realstone Fondation de Placement ist ausschliesslich für steuerbefreite Anleger wie die Vorsorgeeinrichtungen bestimmt.

tp/rw

(AWP)