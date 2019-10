Realstone Development Fund will Dividende 2019 verdoppeln

Die Verdoppelung der Dividende im Vergleich zum Jahr 2018 sei "das Ergebnis einer anhaltend guten Leistung im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres", teilte die Gesellschaft am Montag mit. So sei das Nettoergebnis im ersten Halbjahr um fast 45 Prozent gestiegen, und auch die operativen Ergebnisse würden im Jahresvergleich einen deutlichen Zuwachs ausweisen. Im weiteren wurde gemäss Mitteilung beim Verkauf einer Immobilie vor kurzem ein "beachtlicher" Gewinn realisiert.

Positiv zum künftigen Ergebnis beitragen werde die Kommerzialisierung von Arsenaux - einem Neubaugebiet im Zentrum der Stadt Fribourg, heisst es weiter. Insgesamt stehen dort 234 Mietwohnungen zur Verfügung, die bis zum 31. März 2020 zu 94 Prozent bewohnt sein sollen.

Ausserdem wurden die Bauarbeiten eines Gebäudekomplexes in Horgen Oberdorf (ZH) begonnen. Eine erste Übergabe von 211 im Bau befindlichen Wohnungen werde für Anfang 2021 erwartet, so RDF weiter. Um die notwendigen Mittel zur Eigenfinanzierung dieses Projekts zu generieren, hat der Fonds eine Immobilie in Tour-de-Peilz verkauft

sig/rw

(AWP)