Realstone RSF nimmt mit Kapitalerhöhung 90 Millionen Franken ein

Die Liberierung der neuen Anteile und ihre Kotierung an der Schweizer Börse SIX finde am (morgigen) 10. Dezember 2021 statt. Dies teilte der auf Wohnimmobilien an guten Standorten in den Stadtzentren und ihren Agglomerationen konzentrierte Fonds am Donnerstag mit. Der Emissionserlös solle dazu verwendet werden, neue Akquisitionen zu finanzieren, in bestehende Projekte zu investieren und die Fremdfinanzierungsquote des Fonds zu reduzieren.

Die Strategie des Fonds Realstone RSF bestehe darin, in Entwicklungsprojekte sowie in die Verjüngung, energetische Optimierung und Verdichtung des bestehenden Immobilienbestands zu investieren. Dadurch werde eine nachhaltige Wertschöpfung ermöglicht und die CO2-Emissionen Jahr für Jahr gesenkt.

Der Fonds, der aus der Übernahme des Realstone Development Fund durch Realstone Swiss Property entstanden ist, verfügt per 30. September über ein Gesamtvermögen von 2,4 Milliarden Franken.

pre/jb

(AWP)