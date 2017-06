Realstone Swiss Property Fund steigert Fondsvermögen und Ertrag

Der Immobilienfonds Swiss Property Fund von Realstone hat das Fondsvermögen gesteigert: für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2016/17 resultiert eine Zunahme um 2,3% auf 985 Mio CHF. Dies vor allem aufgrund der Fertigstellungen der knapp 140 Wohnungen der Projekte Sommerrain in Ostermundigen (BE) und Bruggerstrasse 7 in Wildegg (AG), wie die Westschweizer Fondsgesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.