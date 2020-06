Realstone Swiss Property plant Kapitalerhöhung

Die Kapitalerhöhung soll während der Zeichnungsfrist vom 29. Juni bis 7. Juli 2020 vollzogen werden, heisst es weiter. Der offizielle Handel jener für die Bezugsrechte werde an der SIX Swiss Exchange stattfinden. Die detaillierten Bedingungen würden dann am 22. Juni 2020 veröffentlicht, wenn ebenfalls die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019/20 bekannt gegeben würden.

Weiter teilte Realstone Swiss Property mit, dass man bereits in den letzten Monaten vor der nun geplanten Kapitalerhöhung die Managementaktivitäten verstärkt habe. Acht Wohnliegenschaften seien im letzten Geschäftsjahr für 87,2 Millionen Franken erworben worden. Zudem hätten die Bauarbeiten für zwei Aufstockungen in Lausanne begonnen und vier Baubewilligungsgesuche für Verdichtungsprojekte seien in fortgeschrittenen Stadien.

kw/mk

(AWP)