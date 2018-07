Reckitt Benckiser hebt Umsatzprognose an - Babykost läuft besser als erwartet

Für mehr Zuversicht sorgt das besser als erwartet laufende Geschäft mit Babynahrung. Reckitt hatte im Juni vergangenen Jahres den Hersteller Mead Johnson übernommen. Vor allem die Chinesen griffen im zweiten Quartal bei der Babykost zu. Allerdings wuchs Reckitt in diesem Geschäftsfeld nicht so stark wie der französische Konkurrent Danone, der am Freitag ebenfalls Zahlen vorgelegt hatte.

Insgesamt kletterte der Umsatz um 23 Prozent auf gut 3 Milliarden britische Pfund (3,4 Mrd Euro). Ohne Zukäufe, Verkäufe und Währungseffekte belief sich das Plus beim Umsatz auf 4 Prozent. Im Gesamtjahr sollen es rund 3 Prozent organisches Wachstum sein. Der bereinigte Gewinn legte im Quartal um 12 Prozent auf 993 Millionen Pfund zu.

Der Konzern befindet sich im Umbau. Die Schaffung von zwei Sparten - Gesundheit und Hygiene - sollen laut Unternehmenschef Rakesh Kapoor für ein langfristiges Wachstum sorgen. Daneben habe die Integration von Mead Johnson Priorität. Den Kauf des US-Unternehmens hatte sich Reckitt 16,6 Milliarden Dollar kosten lassen./she/men/jha/

(AWP)