Reckitt Benckiser sucht Nachfolger für Unternehmenschef Rakesh Kapoor

Der Unternehmenschef des britischen Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser will Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Der seit mehr als acht Jahren an der Unternehmensspitze stehende Rakesh Kapoor habe dies dem Verwaltungsrat signalisiert, teilte Reckitt Benckiser am Mittwoch in London mit. Der für Marken wie Sagrotan, Calgon oder Clearasil bekannte Konzern will jetzt beginnen, einen Nachfolger für Kapoor sowohl in den eigenen Reihen als auch ausserhalb des Unternehmens zu suchen.