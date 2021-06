Der Haushaltsprodukthersteller Reckitt Benckiser verkauft sein chinesische Babynahrungsgeschäft an einen lokalen Investor. Die Primavera Capital Group habe einen Übernahmepreis von 2,2 Milliarden US-Dollar akzeptiert, teilten die Briten am Wochenende mit. Den Nettobarmittelzufluss von etwa 1,3 Milliarden Dollar will Reckitt in den Schuldenabbau stecken. Der Konzern behält einen Anteil von acht Prozent an dem Geschäft. Im Zusammenhang mit der Transaktion entsteht eine Nettoverlust von etwa 2,5 Milliarden britische Pfund, vor allem wegen Abschreibungen auf den Firmenwert und immaterielle Anlagegüter./he