Reckitt Benckiser verkauft Lebensmittelgeschäft für 4,2 Milliarden US-Dollar

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser verkauft sein Lebensmittelgeschäft für 4,2 Milliarden Dollar an den US-Kräuter- und Aroma-Spezialisten McCormick . Die Transaktion soll im dritten oder vierten Geschäftsquartal (Ende November) abgeschlossen werden, teilte das US-Unternehmen am frühen Mittwochmorgen mit. Zuvor hatte die "Financial Times" darüber berichtet.