Recycler Befesa schüttet Zwischendividende aus - weitere Erholung

Der Industrierecycler Befesa will seinen Aktionären weitere 10 Millionen Euro als Zwischendividende auszahlen. Damit würden mit der im Juli ausgezahlten Summe von 15 Millionen Euro insgesamt 25 Millionen Euro ausgeschüttet, teilte der SDax -Konzern am Mittwoch in Luxemburg mit. Mit der nun angekündigten Ausschüttung von 0,29 Euro je Aktie entspricht das dann in Summe rund 73 Cent brutto je Aktie oder rund 30 Prozent des für 2019 erzielten Nettogewinns von 82,7 Millionen Euro. Eigentlich strebt Befesa eine Ausschüttungsquote von 40 bis 50 Prozent an.