Red Bull mit Rekord-Umsatz von 5,5 Milliarden Euro

"Absatz, Umsatz, Produktivität und Betriebsgewinn konnten weiter gesteigert werden und stellen bisherige Bestmarken in der Firmengeschichte dar", hiess es. Hauptgründe seien die Nachfrage in Indien (plus 30 Prozent), Brasilien (plus 22 Prozent), Osteuropa (plus 22 Prozent) und Deutschland (plus 12 Prozent). Das Unternehmen beschäftigt 12 200 Mitarbeiter.

Dem Österreicher Dietrich Mateschitz gehören 49 Pozent an Red Bull. Die anderen 51 Prozent sind im Besitz der thailändischen Familie Yoovidhya. Zusammen mit Chaleo Yoovidhya hatte Mateschitz 1984 die Getränkemarke Red Bull gegründet. Das Magazin "Forbes" listete Mateschitz 2018 unter den Superreichen der Welt mit einem Vermögen von 23 Milliarden Dollar (20,3 Milliarden Euro) auf Rang 37./mrd/DP/jha

(AWP)