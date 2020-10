Rede-Entwurf: US-Richter-Kandidatin will über Werdegang sprechen

Die Kandidatin für den Obersten Gerichtshof der USA, Amy Coney Barrett, will am Montag in einer ersten Anhörung für den Posten ihre Vision für das Amt herausarbeiten. Aus einem von US-Medien veröffentlichten Entwurf ihrer einleitenden Bemerkungen geht unter anderem hervor, dass Barrett über die Rolle der Justiz sprechen will. "Politische Entscheidungen und Werturteile über die Regierung müssen von den politischen Gewalten vorgenommen werden, die das Volk gewählt hat und die dem Volk gegenüber verantwortlich sind", heisst es in den Bemerkungen. "Die Öffentlichkeit sollte dies nicht von den Gerichten erwarten und die Gerichte sollten es nicht versuchen."