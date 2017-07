Reederei Cosco will Rivalin Orient Overseas schlucken

Die Familie Tung, die Orient Overseas kontrolliert, hat die Offerte den Angaben zufolge bereits angenommen, die mit 78,67 Hongkong-Dollar je Aktie rund 31 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag liegt. Allerdings müssen die Kartellbehörden und die Aktionäre von Cosco noch zustimmen. Gut 90 Prozent von Orient Overseas sollen künftig Cosco gehören, knapp 10 Prozent dem Hafen von Shanghai.

Wenn der Zusammenschluss gelingt, liegt die fusionierte Reederei auf der Weltrangliste nur noch hinter dem Branchenprimus A.P. Møller-Maersk aus Dänemark und der Mediterranean Shipping Company (MSC) aus der Schweiz und würde die Konkurrentin CMA auf den vierten Platz verbannen. Gemeinsam kommen Cosco und Orient Overseas auf mehr als 400 Schiffe mit einer Kapazität von mehr als 2,9 Millionen Standardcontainer (TEU), wenn man bereits bestellte Schiffe einrechnet.

Ein jahrelanger Preiskampf infolge hoher Überkapazitäten hat bereits mehrere Unternehmen der Branche in Schieflage gebracht. Vergangenes Jahr meldete die Hanjin Shipping Company Insolvenz an. Immer mehr Gesellschaften suchen ihr Heil daher in Zusammenschlüssen. Erst vor wenigen Wochen schloss sich Hapag-Lloyd aus Hamburg mit der arabischen Rivalin UASC zusammen. Auf der Rangliste der weltgrössten Container-Reedereien steht die fusionierte Gesellschaft mit rund 230 Schiffen auf Platz fünf./stw

(AWP)