Die 23 Besatzungsmitglieder eines in die Vorfälle im Golf von Oman verwickelten Öltankers sind unverletzt geblieben. Das teilte die norwegische Reederei Frontline, der das unter der Flagge der Marschallinseln fahrende Schiff gehört, am Donnerstag mit. Die Crew der "Front Altair" habe bei der Durchfahrt der Strasse von Hormus alle Sicherheitsvorschriften eingehalten, es gebe keine Berichte über eine Verschmutzung der Gewässer. Nach der Explosion und dem anschliessenden Brand an Bord sei nun ein Schlepper bei dem Schiff.