Reifenhersteller Goodyear verlässt Venezuela

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela stellt der US-Reifenhersteller Goodyear seine Produktion in dem südamerikanischen Land ein. "Goodyear Venezuela hat die schwere Entscheidung getroffen, die Herstellung von Reifen einzustellen. Wir wollten die Produktion aufrecht erhalten, aber die wirtschaftlichen Bedingungen und die US-Sanktionen haben es unmöglich gemacht", teilte der Konzern am Montag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.