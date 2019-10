Reifenhersteller Pirelli mit Gewinnwarnung - Umsatzaussichten aber besser

Der italienische Reifenhersteller Pirelli rechnet nach einem Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten im Gesamtjahr mit weniger Gewinn als gedacht. Vor Zinsen und Steuern dürfte die um Sondereffekte bereinigte Marge wegen schwächerer Auslastung nun nur noch 17 bis 17,5 Prozent erreichen, teilte der Konzern am Dienstagabend in Mailand mit.