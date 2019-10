Reifenproduzent Michelin schliesst Werk in Westfrankreich

SUR-YON (awp international) - Der Reifenhersteller Michelin schliesst sein Werk mit 619 Mitarbeitern im westfranzösischen Roche-sur-Yon. Jedem betroffenen Angestellten werde die Möglichkeit gegeben, in dem Unternehmen in Frankreich weiterzuarbeiten, teilte Michelin am Donnerstag mit. Der Standort in dem Ort südlich der Stadt Nantes werde voraussichtlich bis Ende 2020 geschlossen.