Die Milliardärsfamilie Reimann will ihren Anteil am US-Kosmetikkonzern Coty aufstocken und so die Mehrheit übernehmen. Die Familie will bis zu 150 Millionen Aktien zusätzlich erwerben und dafür 11,65 US-Dollar je Papier bezahlen, wie die Familienholding JAB am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Insgesamt wären das bis zu 1,75 Milliarden Dollar (1,55 Mrd Euro). JAB hält bereits rund 40 Prozent an Coty.