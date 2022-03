Reisebuchungen in Deutschland ziehen an - Ungewissheit wegen Ukraine-Krieg

Nach erneuten Umsatzausfällen in Milliardenhöhe im zweiten Corona-Jahr sieht die Reisewirtschaft Anzeichen für eine deutliche Erholung. Die Buchungen für die wichtige Sommersaison ziehen an und liegen seit Anfang Februar sogar über dem Niveau der Vorkrisenwochen vom Februar 2019, wie der Reiseverband DRV am Mittwoch berichtete. Für Ungewissheit sorgt allerdings der Ukraine-Krieg. "Einen dunklen Schatten der Unsicherheit wirft der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine", sagte Verbandspräsident Norbert Fiebig am Mittwoch einige Tage vor Beginn des ITB-Kongresses am 8. März, der wegen der Pandemie online stattfindet.