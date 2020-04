Reisedetailhändler Dufry schliesst Aktien und Bond-Platzierung ab

Dufry platzierte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 5 Millionen neue und 500'000 eigene Aktien zu einem Kurs von 27,50 Franken je Aktie, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dies entspreche 9,9 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Die neuen Aktien würden aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Dufry ausgegeben. Der Bruttoerlös betrage 151,3 Millionen Franken. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 27. April 2020 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden können.

Zudem hat Dufry über die Tochtergesellschaft Dufry One B.V. eine in Dufry-Aktien wandelbare Anleihe über 350 Millionen Franken emittiert. Die Laufzeit endet am 4. Mai 2023. Die Stückelung beträgt 200'000 Franken und der Coupon wurde mit 1,0 Prozent fixiert, der halbjährlich zahlbar ist. Der Umwandlungspreis betrage 33 Franken je Aktie, was einer Umwandlungsprämie von 20 Prozent über dem Referenzaktienkurs entspricht. Abgerechnet wird am 4. Mai.

Die bei der Umwandlung der Wandelanleihen zu liefernden Aktien werden aus bedingtem Kapital oder aus bestehenden Aktien bezogen. Dazu werde der Verwaltungsrat auf der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 18. Mai 2020 die Zustimmung der Aktionäre zur Erhöhung des bedingten Aktienkapitals auf 63,5 Millionen Franken, eingeteilt in 12,7 Millionen neue Aktien mit einem Nennwert von je 5,00 Franken und entsprechend 22,9 Prozent des Aktienkapitals nach der Ausgabe der neuen Aktien, einholen.

Sollte die Zustimmung der Aktionäre nicht vor dem 4. August 2020 erteilt und registriert werden, werden die Wandelanleihen in bar zu 102 Prozent des Nennwerts und 102 Prozent des fairen Marktwerts zuzüglich aufgelaufener, aber nicht bezahlter Zinsen zurückgezahlt.

Bei der Transaktion fungierten UBS, BNP Paribas, Credit Suisse und Goldman Sachs International als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Securities und HSBC waren als Joint Bookrunners und ING, Raiffeisen International und Unicredit als Co-Lead Manager mit an Bord.

pre/kw

(AWP)