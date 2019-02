Reisekonzern Tui hofft wegen Flugrechten auf Brexit-Lösung in letzter Minute

Der Reisekonzern Tui hofft angesichts des bevorstehenden Brexits weiterhin auf eine Regelung der Flugrechte in letzter Minute. "Es gibt Lösungen, und ich bin sehr davon überzeugt, ein Grounding, also eine Unterbrechung, wird es auch nicht geben", sagte Tui-Chef Fritz Joussen am Dienstag bei der Hauptversammlung des Konzerns in Hannover.