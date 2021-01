Reiseverband-Präsident Katz tritt nicht mehr zur Wiederwahl an

"Der Vorstand hat mit grossem Bedauern von diesem Entscheid Kenntnis genommen", schrieb der SRV am Freitag in einem Newsletter an seine Mitglieder. Zuvor hatte das Branchenportal "Travelnews" darüber berichtet.

Der Abgang von Katz ist keine Überraschung: Bereits im Sommer 2019 hatte SRV-Geschäftsführer Walter Kunz in einem Interview mit "Travelnews" gesagt, dass Katz auf 2021 seinen Abgang angekündigt habe.

Nun werde die Suche nach einem Nachfolger von Katz durch eine Findungskommission in Angriff genommen, schrieb der SRV am Freitag. Dieser gehören laut SRV Präsident Katz und Vizepräsident Stéphane Jayet sowie Vorstandsmitglied Roger Geissberger an.

jb/hr

(AWP)