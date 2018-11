Rekord-Investitionen drücken auf Gewinn von Finanzkonzern W&W

Die hohen Investitionen in die Digitalisierung drücken beim Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische weiter auf den Gewinn. Nach drei Quartalen steht allerdings immer noch mehr unter dem Strich als intern erwartet, wie die Wüstenrot & Württembergische -Gruppe am Dienstag in Stuttgart mitteilte. 172,3 Millionen Euro Konzernüberschuss bedeuten im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres einen Rückgang um mehr als 40 Millionen Euro oder knapp 20 Prozent. Fast zwei Drittel des Gesamtbetrags steuerte die Schaden- und Unfallversicherung bei.