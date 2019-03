Rekordhohe Patentanmeldungen aus der Schweiz beim EPA

Im Jahr 2018 stiegen die Patentanmeldungen aus der Schweiz beim EPA um 7,8 Prozent auf 7'927, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der Behörde hervorgeht. So hoch war das Wachstum seit 2010 nicht mehr. Die Zunahme war mehr als doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt von 3,8 Prozent.

Innovative Roche

Äusserst innovativ zeigte sich einmal mehr der Pharmakonzern Roche, der mit 651 Patentanmeldungen das anmeldestärkste Schweizer Unternehmen war und auch die Liste der europäischen Biotechunternehmen anführt. Im gesamten Bereich Arzneimittel liegen die Basler auf Platz vier.

ABB meldete 571 Patente an, Nestlé 382 und Novartis 305. Novartis belegt bei den Arzneimitteln den zweiten Platz hinter der Spitzenreiter Inserm. Zu den fleissigsten 25 Patentanmeldern der Schweiz zählen auch die Hochschulen ETH, die EPF Lausanne und die Universität Zürich.

Nach Kantonen aufgeschlüsselt weist die Waadt mit 15,1 Prozent den grössten Anteil der Patentanmeldungen aus der Schweiz auf. Der Kanton Zürich liegt mit 12,8 Prozent auf dem zweiten Rang vor Basel-Stadt (12,4%).

Schweiz als Forschungsstandort

Misst man die Patentanmeldungen pro Million Einwohner, dann liegt die Schweiz mit einem Wert von 956 mit deutlichem Abstand an erster Stelle. Die Niederlande liegen mit 416 Anmeldungen auf Rang 2, danach folgen Dänemark (411), Schweden (403), Deutschland (332) und Finnland (312).

Die Schweiz zähle puncto Innovation zu den Wachstumstreibern in Europa, wird EPA-Präsident Antonio Campinos in der Mitteilung zitiert. Das starke Wachstum der Anmeldungen bestätige die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Schweiz als Standort für Forschung und Entwicklung.

Insgesamt wurden im letzten Jahr beim EPA 174'317 Patente angemeldet. Das sind 4,6 Prozent mehr als 2017. Das anmeldestärkste Unternehmen ist Siemens mit beinahe 2'500 Patenten, die beim EPA eingegangen sind. Knapp dahinter folgte der chinesische Technologiekonzern Huawei.

mk/ra

(AWP)