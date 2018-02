Rekordzahlen trotz Diesel-Lasten: VW fährt der Krise davon

(Ausführliche Fassung) - Unbeeindruckt von der Dieselkrise fährt der weltgrösste Autobauer Volkswagen zu Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis. Mit unterm Strich 11,4 Milliarden Euro fiel der auf die Aktionäre entfallende Gewinn zudem nicht nur mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, wie der Dax -Konzern am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Gleichzeitig war das auch ein grösserer Überschuss als im letzten vollen Jahr vor dem Bekanntwerden der Software-Manipulationen an Diesel-Motoren - das war 2014. Damit trotzt VW den Debatten um Fahrverbote und Milliardenlasten aus der Diesel-Affäre - zumindest in der Bilanz.