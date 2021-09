Relief lanciert Kautablette gegen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie

Die Biotechnologiefirma Relief Therapeutics lanciert über ihre Tochter APR Applied Pharma Research eine Kautablette zur diätetischen Behandlung der seltenen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie (PKU). Die Kautablette PKU Golike Krunch komme in Deutschland und Italien auf den Markt, teilte das Westschweizer Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.