Relief-Partner schliesst Herstellung von Prüfmedikament für Covid-Studie ab

Die Herstellung und Freigabe des Prüfmedikaments sei innerhalb von 60 Tagen nach der Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA abgeschlossen worden. Nun hätten Forscher an der Universität von Miami mit der Einschreibung erster Studienpatienten begonnen, schrieb Relief Therapeutics am Donnerstag in einer Mitteilung. Weitere Einschreibungen an anderen Universitäten sollen in Kürze folgen.

Insgesamt werden für die Studie 144 Patienten mit Covid-19 rekrutiert, die an akuten Atemnotfällen leiden und Intensivpflege mit mechanischer Beatmung benötigen. Dabei soll untersucht werden, ob das Fortschreiten des akuten Atemnotsyndroms und der Bedarf an intensivmedizinischer Versorgung verringert werden kann.

RLF-100 ist eine synthetische Form des vasoaktiven intestinalen Polypeptid (VIP), das die körpereigene Abwehr gegen viele Lungenverletzungen von Infektionskrankheiten bis hin zur Rauchinhalation darstellt. Es sei bekannt, dass sich VIP bevorzugt an die Typ-2-Zellen in der Lunge bindet, die direkt vom Coronavirus angegriffen werden. Es hemme entzündliche Zytokine und schütze Lungenepithelzellen, die die Luftsäcke (Alveolen) der Lunge auskleideten.

Es sei derzeit das einzige Medikament, das zur Behandlung von Covid-19 getestet werde und spezifisch auf die Zellen abziele, die bei der Lungenverletzung durch die Krankheit verloren gehen, hiess es in der Mitteilung weiter.

tv/kw

(AWP)