Das Biotechnologieunternehmen Relief Therapeutics hat die Zusammenarbeit mit der französischen Genclis sowie dem Hongkonger Babynahrungshersteller Health and Happiness (H&H) beendet. Man werde nicht weiter an der Kommerzialisierung von Produkten auf Basis von Molke und Milch weiterarbeiten, hiess es in einer Medienmitteilung am Freitagabend.