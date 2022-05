Relief Therapeutics erweitert US-Vertriebsteam

Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics hat sein Vertriebsteam in den USA um zwei Expertinnen erweitert. Tracy Truong und Kelli Powell seien per 23. Mai zu Regional Clinical Specialists für die Regionen West und Nordost ernannt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Beide werden direkt an Chris Wick, Executive Director und Head of U.S. Sales, berichten.