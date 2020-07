Relx ringt mit coronabedingter Schwäche im Messe-Geschäft

Der Fachverlag und Datenbankanbieter Relx (früher Reed Elsevier) hat im ersten Halbjahr unter einem Einbruch im Messe- und Veranstaltungsgeschäft gelitten. In der kleinsten Sparte des Konzerns brach der Umsatz wegen der coronabedingten Auflagen deutlich ein. Zudem fiel in der Sparte ein operativer Verlust an. Der Blick aufs Restjahr bleibe höchst unsicher.