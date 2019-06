Renault enttäuscht über Scheitern der Fusionspläne mit Fiat Chrysler

BILLANCOURT (awp international) - Der französische Autobauer Renault hat sich nach dem Scheitern der möglichen Fusion mit Fiat Chrysler (FCA) enttäuscht gezeigt. Die Offerte sei zeitgemäss und hätte ein "europäisches Kraftzentrum" in der Automobilbranche geschaffen, teilte Renault am Donnerstag in einer Stellungnahme in Boulogne-Billancourt bei Paris mit.