Renault-Manager prüfen weiterhin mögliche Fusion mit Fiat Chrysler

BILLANCOURT (awp international) - Der Renault -Verwaltungsrat hat angekündigt, Gespräche über eine mögliche Fusion mit Fiat Chrysler (FCA) fortzusetzen. Die Möglichkeit werde weiterhin "mit Interesse" geprüft, erklärte der französische Hersteller am Dienstag in Boulogne-Billancourt bei Paris. Dazu werde sich der Verwaltungsrat auch gegen Ende des Tages am Mittwoch treffen. Es wurde erwartet, dass bald eine Entscheidung über die Aufnahme förmlicher Fusionsgespräche gefällt wird.