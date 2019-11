Renault, Nissan und Mitsubishi wollen Autobündnis stärken

BILLANCOURT (awp international) - Die Autoallianz von Renault , Nissan und Mitsubishi will die Zusammenarbeit der Hersteller verbessern. Dazu solle ein Generalsekretär ernannt werden, der eine Schlüsselrolle bei grossen Vorhaben der Allianz spielen solle, teilte Renault am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris mit.