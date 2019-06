Renault-Präsident enttäuscht über geplatzte Fusion mit Fiat Chrysler

Der Präsident von Renault , Jean-Dominique Senard, hat sich über den gescheiterten Fusionsversuch mit Fiat Chrysler tief enttäuscht gezeigt. Ziel sei es gewesen, einen europäischen Spitzenreiter in der Autobranche zu formieren, sagte Senard am Mittwoch in Paris bei der Hauptversammlung des französischen Herstellers. "Für Frankreich, für Renault und für Europa gab es ein perfektes Beispiel, um zu zeigen, dass wir fähig sind, etwas gemeinsam zu machen."