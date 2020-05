BILLANCOURT (awp international) - Der Autobauer Renault will im Zuge seines Sparprogramms bis 2022 ein kleineres Werk für mechanische Teile im Pariser Grossraum schliessen. Weitere Fabrikschliessungen seien nicht geplant, auch nicht im Ausland, sagte Renault-Präsident Jean-Dominique Senard am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz. Senard machte aber deutlich, dass es in Inlandswerken Veränderungen geben müsse.