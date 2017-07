Es lägen bereits genügend Angebote vor, um sämtliche Aktien in dieser Spanne zu platzieren. Bisher lag die Preisspanne bei 70 bis 82 CHF. Die Aktien können noch bis Donnerstag gezeichnet werden, Handelsstart an der Schweizer Börse ist am Freitag.

Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet, dem Börsengang der Toshiba-Tochter stehe nichts mehr im Wege. Der angeschlagene japanische Technologiekonzern verfolge die Verhandlungen für einen Verkauf nicht weiter, hiess es.

ra/

(AWP)