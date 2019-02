Reuters: Rothschild organisiert Verkauf von Nestlé-Bereich

Nestlé hatte Mitte Februar den Verkauf des Aufschnitt- und Fleischwaren-Geschäft von Herta in sechs Ländern in Aussicht gestellt. Das Geschäft kommt auf einem Umsatz von rund 680 Millionen Franken. An den Teigprodukten und vegetarischen Erzeugnissen der Marke Herta will Nestlé festhalten.

Einem der Insider zufolge könnte Nestlé mit dem Verkauf rund 500 Millionen Franken erlösen. Nestlé dürfte Herta anderen Anbietern wie der deutschen Reinert sowie Finanzinvestoren wie IK Investment Partners anbieten.

Nestlé und Rothschild lehnten laut Reuters eine Stellungnahme ab.

ra/

(AWP)