Rewe stärkt Touristikgeschäft mit Hotel-Gemeinschaftsunternehmen

Zu den Hotels gehören 14 Standorte in Deutschland, darunter das Hotel Neptun in Warnemünde und das Hamburger Hotel Louis C. Jacob. Auch die Marken A-ROSA und aja gehören dazu, aja hat zum Beispiel Wellnesshotels in Travemünde und Garmisch-Partenkirchen. Ausserdem wurden zwei Hotels in Wien und Zürich in das Joint Venture eingebracht. Insgesamt haben die Hotels 1555 Beschäftigte, die neue Firma mit ihrem Verwaltungssitz in Hamburg übernimmt den Betrieb und die Vermarktung.

"Wir sehen einen starken Trend zu Urlaubszielen in Europa, die mit Bahn, Bus und eigenem Fahrzeug gut erreichbar sind", sagte Rewe-Chef Lionel Souque. "Diese nachhaltigeren Reisen sind ein Markt mit grossem Wachstumspotenzial." Horst Rahe von der Deutschen Seereederei zeigte sich überzeugt, einen "erfahrenen und finanzstarken Partner" gefunden zu haben, mit dem man schneller ein führendes Unternehmen in der umweltfreundlichen Hospitality- und Freizeitbranche in Europa werden könne./wdw/DP/ngu

(AWP)