Rewe übernimmt trotz Corona tschechisches Touristikunternehmen

Die Handels- und Touristikkonzern Rewe setzt auch in der Corona-Krise seine Expansion auf dem osteuropäischen Reisemarkt fort. Die Rewe-Reisesparte DER Touristik Group übernahm in dieser Woche das tschechische Touristikunternehmen Fischer, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Reiseveranstalter Fischer betreibt in Osteuropa auch mehr als 60 Reisebüros, Call-Center und Onlinekanäle.