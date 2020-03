Rheinmetall blickt vorsichtig ins neue Jahr - Corona-Auswirkungen noch unklar

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall blickt angesichts des Konjunkturabschwungs vorsichtig aufs laufende Jahr. 2020 sei beim Umsatz nur ein moderater Anstieg von 1 bis 3 Prozent und eine operative Ergebnisrendite von rund 7 Prozent zu erwarten, wie Rheinmetall am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Damit würde die entsprechende Marge sinken, nachdem sie im Vorjahr 8,1 Prozent betragen hatte und leicht gestiegen war. In der Prognose seien mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie bislang nicht berücksichtigt, hiess es. Rheinmetall werde die Prognosen in Anbetracht der mit der Virus-Ausbreitung einhergehenden hohen wirtschaftlichen Risiken gegebenenfalls anpassen.