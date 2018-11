Rheinmetall erwägt Einstieg bei Krauss-Maffei Wegmann

Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall erwägt eine indirekte Beteiligung am Münchner Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Rheinmetall bestätigte am Montag Gespräche mit der Wegmann Holding über einen möglichen Erwerb ihrer Beteiligung an der KMW + Nexter Defense Systems N.V. (KNDS). Damit wäre Rheinmetall mittelbar an KMW beteiligt. Auch sonstige Formen der Kooperation seien im Gespräch, hiess es.